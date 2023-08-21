Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, передает АР .

"В последние дни мы слышали, что Украина хотела бы расторгнуть ранее заключенное соглашение о транзите природного газа в Россию. Сегодня сербский президент четко дал понять, что если Венгрия хочет увеличить поставки природного газа через Сербию в Венгрию, тогда Сербия может обеспечить необходимые мощности для транспортировки" , – сказал дипломат.

Следует отметить, что по состоянию на 18 августа газохранилища ЕС заполнены на 90% . При этом Европа отказывается от российского газа и ищет альтернативные источники энергии.

В то же время, Сербия и Венгрия известны тесным сотрудничеством с РФ.