Сербия заявила о готовности помочь Орбану с транзитом российского газа в обход Украины
Президент Сербии Александер Вучич пообещал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану увеличить транзит российского газа, если Будапешт захочет нарастить закупки
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, передает АР .
"В последние дни мы слышали, что Украина хотела бы расторгнуть ранее заключенное соглашение о транзите природного газа в Россию. Сегодня сербский президент четко дал понять, что если Венгрия хочет увеличить поставки природного газа через Сербию в Венгрию, тогда Сербия может обеспечить необходимые мощности для транспортировки" , – сказал дипломат.
Следует отметить, что по состоянию на 18 августа газохранилища ЕС заполнены на 90% . При этом Европа отказывается от российского газа и ищет альтернативные источники энергии.
В то же время, Сербия и Венгрия известны тесным сотрудничеством с РФ.
- Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Киев вряд ли продлит транзитное соглашение , которое поставляет российский природный газ в европейские страны через Украину. Срок действия этого соглашения истекает в следующем году.
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