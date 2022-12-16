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Сербия запросила у НАТО разрешение на ввод своих войск в Косово

16 декабря, 2022 пятница
14:32
Мир

Правительство Сербии направило запрос миротворческому контингенту НАТО KFOR с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев

Об этом сообщает Reuters ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича.

"Правительство потребует размещения сотен и не более 1000 военнослужащих и полицейских (в Косово - ред.)", - сказал он.

Отмечается, что впервые, когда Белград пригласил размещение войск в Косово с тех пор, как резолюция Совета Безопасности ООН положила конец войне 1998–1999 в Югославии.

Президент Сербии отметил, что запрос направлен миссии НАТО в Косово. При этом Вучич не рассчитывает получить утвердительный ответ.

  • 31 июля 2022 года полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией прекратила их деятельность.
  • 1 августа стало известно, что в Косово было отложено на месяц перерегистрацию документов сербов. Впоследствии на границе Косово и Сербии исчезли все баррикады и возобновилось движение. 6 августа ЕС пригласил лидеров Сербии и Косово встретиться в Брюсселе на переговорах, на которых пришли к компромиссу.
  • 8 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег лидеров Сербии и Косово от односторонних действий, которые могут вызвать дальнейшую эскалацию в регионе.
  • Уже 10 декабря сообщалось, что Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 из-за повышенного уровня опасности. А сотни сербов в Косово соорудили баррикады на дорогах Севера страны, так что они заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией. Для перекрытия движения использовались грузовики, машины скорой помощи и сельскохозяйственная техника. Это произошло на фоне роста напряженности, которая отмечалась взрывами, стрельбой и нападением на полицейский патруль 8 декабря.

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