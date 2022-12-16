Об этом сообщает Reuters ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича.

"Правительство потребует размещения сотен и не более 1000 военнослужащих и полицейских (в Косово - ред.)", - сказал он.

Отмечается, что впервые, когда Белград пригласил размещение войск в Косово с тех пор, как резолюция Совета Безопасности ООН положила конец войне 1998–1999 в Югославии.

Президент Сербии отметил, что запрос направлен миссии НАТО в Косово. При этом Вучич не рассчитывает получить утвердительный ответ.

31 июля 2022 года полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией прекратила их деятельность.

1 августа стало известно, что в Косово было отложено на месяц перерегистрацию документов сербов. Впоследствии на границе Косово и Сербии исчезли все баррикады и возобновилось движение. 6 августа ЕС пригласил лидеров Сербии и Косово встретиться в Брюсселе на переговорах, на которых пришли к компромиссу.

8 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег лидеров Сербии и Косово от односторонних действий, которые могут вызвать дальнейшую эскалацию в регионе.

Уже 10 декабря сообщалось, что Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 из-за повышенного уровня опасности. А сотни сербов в Косово соорудили баррикады на дорогах Севера страны, так что они заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией. Для перекрытия движения использовались грузовики, машины скорой помощи и сельскохозяйственная техника. Это произошло на фоне роста напряженности, которая отмечалась взрывами, стрельбой и нападением на полицейский патруль 8 декабря.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb