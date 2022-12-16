Сербия запросила у НАТО разрешение на ввод своих войск в Косово
Правительство Сербии направило запрос миротворческому контингенту НАТО KFOR с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев
Об этом сообщает Reuters ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича.
"Правительство потребует размещения сотен и не более 1000 военнослужащих и полицейских (в Косово - ред.)", - сказал он.
Отмечается, что впервые, когда Белград пригласил размещение войск в Косово с тех пор, как резолюция Совета Безопасности ООН положила конец войне 1998–1999 в Югославии.
Президент Сербии отметил, что запрос направлен миссии НАТО в Косово. При этом Вучич не рассчитывает получить утвердительный ответ.
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