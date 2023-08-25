Сербия является настоящим другом Украины и готова участвовать в послевоенном восстановлении, - премьер Брнабыч
В Сербии заявили о готовности участвовать в послевоенном восстановлении Украины и поддерживать ее европейскую интеграцию
С таким заявлением выступила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, принявшая участие в онлайн-саммите Крымской платформы, пишет Jutarnji list .
Так, она отметила, что Сербия "не ценностно нейтральна" и что она "полностью уважает территориальную целостность и суверенитет Украины". Также, по словам Брнабыч, ее страна сожалеет о страданиях, которые испытали Украина и ее народ.
"Мы будем продолжать уделять особое внимание гуманитарной ситуации в Украине и оказывать ей помощь, о чем свидетельствует решение пожертвовать товары и лекарства для облегчения гуманитарных страданий", - отметила сербская премьер.
Кроме того, она добавила, что Сербия является настоящим другом Украины и отметила готовность Сербии участвовать в послевоенном восстановлении Украины и поддерживать ее евроинтеграцию, передавая свой опыт.
- В марте министр иностранных дел страны Ивица Дачич заявил, что Белград не поставляет оружие Украине. Также президент Вучич возразил сообщение о поставках сербских боеприпасов Украине или России.
- Уже в июле правительство Сербии приняло решение о выделении Украине помощи для преодоления гуманитарной катастрофы в Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС.
- 22 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с сербским коллегой Александром Вучичем. Зеленский назвал разговор "открытым, честным, продуктивным". Лидеры стран обсудили уважение Устава ООН, нерушимости границ, будущее народов в общем европейском доме, развитие отношений, который является общим интересом Украины и Сербии. Также они касались событий в Украине и Косово и Метохии.
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