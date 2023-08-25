Сербия является настоящим другом Украины и готова участвовать в послевоенном восстановлении, - премьер Брнабыч

С таким заявлением выступила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, принявшая участие в онлайн-саммите Крымской платформы, пишет Jutarnji list .

Так, она отметила, что Сербия "не ценностно нейтральна" и что она "полностью уважает территориальную целостность и суверенитет Украины". Также, по словам Брнабыч, ее страна сожалеет о страданиях, которые испытали Украина и ее народ.

"Мы будем продолжать уделять особое внимание гуманитарной ситуации в Украине и оказывать ей помощь, о чем свидетельствует решение пожертвовать товары и лекарства для облегчения гуманитарных страданий", - отметила сербская премьер.

Кроме того, она добавила, что Сербия является настоящим другом Украины и отметила готовность Сербии участвовать в послевоенном восстановлении Украины и поддерживать ее евроинтеграцию, передавая свой опыт.