Сербия вынуждена искать альтернативу российской нефти

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurir .

"Большая и стратегическая проблема в том, что мы должны найти замену российской нефти. А до того времени работаем над новыми хранилищами и находим их у частных структур", – сказал Вучич.

Он отметил, что из-за санкций поставки нефти через принадлежащие россиянам компании скоро станут невозможны.

Разные руководители ЕС и стран Евросоюза постоянно подчеркивали Сербии, что для вступления в ЕС следует разделять ценности Союза и поддержать санкции против России.

В середине марта Сербия впервые присоединилась к санкциям против России.