Сербия вынуждена искать альтернативу российской нефти
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что поставки нефти из России скоро станут невозможными
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurir .
"Большая и стратегическая проблема в том, что мы должны найти замену российской нефти. А до того времени работаем над новыми хранилищами и находим их у частных структур", – сказал Вучич.
Он отметил, что из-за санкций поставки нефти через принадлежащие россиянам компании скоро станут невозможны.
- Разные руководители ЕС и стран Евросоюза постоянно подчеркивали Сербии, что для вступления в ЕС следует разделять ценности Союза и поддержать санкции против России.
- В середине марта Сербия впервые присоединилась к санкциям против России.
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