Сербия стремится нормализовать отношения с Косово, однако не хочет подписывать никаких соглашений, - Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не хочет подписывать никаких соглашений с Косово, поскольку страна не признает его независимость
Об этом информирует Reuters.
Вучич отметил, что не хотел подписывать договоренность об имплементационном приложении вчера вечером. Также он не хотел подписывать поддерживаемое ЕС соглашение, которое обсуждалось в феврале.
"Я не хочу подписывать никаких юридически обязующих документов с Косово, потому что Сербия не признает его независимость", - сказал Вучич.
При этом он добавил, что стремится к нормальным отношениям с Косово, поскольку хочет вести бизнес и путешествовать.
"Сербия хочет иметь нормальные отношения с Косово. Мы хотим путешествовать, мы хотим вести бизнес, вы же не можете жить изолированно за 100-метровыми стенами", - подчеркнул он.
В свою очередь премьер Косово Альбин Курти заявил, что есть основания считать устное соглашение "фактическим признанием". Так в нем говорится, что Косово обязано предоставить большую автономию территориям с сербским населением. Сербия согласилась не блокировать членство Косово в международных организациях.
Европейский Союз обязался организовать донорскую конференцию для обеих стран. Выделение финансовой помощи будет зависеть от их шагов по улучшению связей.
- 16 декабря правительство Сербии направило миротворческому контингенту НАТО KFOR запрос с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.
- В этот же день Сербия запросила у НАТО разрешение на введение своих войск в Косово.
- 17 декабря премьер-министр Косово Альбин Курти предупредил о попытках России повысить напряженность в отношениях между его страной и Сербией из-за того, что война в Украине для Москвы идет неудачно.
- Уже 26 декабря сербские военнослужащие были приведены в состояние повышенной боевой готовности. А 27 декабря сербы начали возводить новые баррикады на севере Косово, впервые перекрыв улицы в центре одного из главных городов – Митровицы.
- 8 января командование контингента НАТО в Косово (KFOR) отклонило запрос Белграда на введение сербского контингента армии и полиции в Косово и Метохию.
- А 27 февраля президенты Сербии Александар Вучич и Косово Альбин Курти на встрече в Брюсселе предварительно поддержали план нормализации отношений, разработанный Францией и Германией.
- 19 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о согласовании имплементационного приложения к соглашению о нормализации отношений между Сербией и Косово.
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