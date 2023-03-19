Об этом информирует Reuters.

Вучич отметил, что не хотел подписывать договоренность об имплементационном приложении вчера вечером. Также он не хотел подписывать поддерживаемое ЕС соглашение, которое обсуждалось в феврале.

"Я не хочу подписывать никаких юридически обязующих документов с Косово, потому что Сербия не признает его независимость", - сказал Вучич.

При этом он добавил, что стремится к нормальным отношениям с Косово, поскольку хочет вести бизнес и путешествовать.

"Сербия хочет иметь нормальные отношения с Косово. Мы хотим путешествовать, мы хотим вести бизнес, вы же не можете жить изолированно за 100-метровыми стенами", - подчеркнул он.

В свою очередь премьер Косово Альбин Курти заявил, что есть основания считать устное соглашение "фактическим признанием". Так в нем говорится, что Косово обязано предоставить большую автономию территориям с сербским населением. Сербия согласилась не блокировать членство Косово в международных организациях.

Европейский Союз обязался организовать донорскую конференцию для обеих стран. Выделение финансовой помощи будет зависеть от их шагов по улучшению связей.