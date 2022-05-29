Сербия согласовала трехлетний контракт на поставку газа с Россией, - The Guardian
Президент Сербии Александр Вучич и президент страны-агрессора Владимир Путин заключили трехлетний контракт на поставку газа в Сербию
Об этом сообщает The Guardian.
"Если мы все осознаем, у нас будет безопасная зима, что касается газа", – сказал Вучич.
По словам президента Сербии, у него был хороший разговор с президентом России, они говорили на несколько разных тем, в ходе которых согласовали основные элементы нового газового соглашения с Россией, которое будет подписано на три года.
После разговора с Путиным, по словам Вучича, он направил письмо директору Газпрома Алексею Миллеру, чтобы завтра обсудить новые объемы газа.
В ходе телефонного разговора Вучич также обсудил с Путиным расширение газохранилищ в своей стране.
- Напомним, высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что условием вступления Сербии в ЕС будет присоединение к санкциям против России.
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