Об этом в эфире Еспресо заявила руководитель проекта "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко.

Она назвала соглашение на пути к нормализации отношений между Косовом и Сербией революционным.

"Мы можем сказать, что Сербия смирилась с тем, что ей нужно признать независимость Косово. Нет четкой артикуляции, что Белград признает отдельно существование Косово, но то, что власти Сербии согласились, что Косово может вступать в любую независимую организацию, означает, что Сербия соглашается с тем, что Косово функционирует как самостоятельное государство", - считает Ищенко.

Журналистка добавила, что с конца войны стороны еще не были так близки к разрешению конфликта.

"Это соглашение стало прорывом в налаживании нормальных взаимоотношений Сербии и независимого Косово. Это соглашение является рамочным, там будут еще дополнительные договоры. Сейчас эта рамка выглядит так, что Белград соглашается на существование Косово как самостоятельного государства. Я думаю, что Сербия никогда официально однозначно не признает, что Косово является независимым государством, но фактически это признание произошло, когда Сербия согласилась на то, что Косово может действовать как самостоятельное государство. Это очень тонкие нюансы - для сербского общества они абсолютно принципиальны, но фактически это ничего не меняет. Белград согласился, что Косово уже независимо от Сербии", - подытожила она.