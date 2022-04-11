Сербия планирует закупить истребители у Франции
Сербия планирует закупить истребители Rafale во Франции
Об этом заявил президент Александар Вучич, сообщает Reuters.
"Мы вели переговоры о покупке 12 новых самолетов в течение года, а также рассматриваем возможность приобретения еще 12 подержанных (западных) самолетов из другой страны", - сказал Вучич.
В 2019 году Сербия приобрела французские ракеты класса "земля-воздух", а в 2016 году - вертолеты у Airbus.
"Мы заинтересованы в этом (закупке Rafales), мы ищем лучший способ оплатить их, не ставя под угрозу наши государственные финансы", – сказал Вучич.
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