Сербия планирует расширить газовую инфраструктуру, чтобы избавиться от зависимости от РФ

Об этом в интервью изданию Bloomberg заявила министр горной промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович.

"У нас недостаточно собственных ресурсов, по крайней мере, когда речь идет о газе, но для нас важно все, что может уменьшить зависимость от России в газовом сегменте", - отметила чиновница.

В частности, она добавила, что речь идет о проектах, стоимостью "сотни миллионов евро" по поставкам газа из таких стран, как Азербайджан, а также соединение с терминалами для сжиженного газа в Греции.

Издание отмечает, что сейчас Сербия участвует в строительстве интерконнектора с Болгарией стоимостью 93 миллиона евро, где половину расходов покрывает ЕС и который позволит импортировать газ из Центральной Азии и терминалов сжиженного газа на Средиземном море.

Кроме того, обсуждается создание такой инфраструктуры с Северной Македонией стоимостью 80 миллионов евро и потенциально с Албанией.

"Как только мы обеспечим сообщение с потоками, поступающими из альтернативных источников, мы будем менее зависимы от российских потоков", - сказала Джедович.

11 декабря стало известно, что в Нидерландах предлагают заморозить вступление Сербии в ЕС из-за неприсоединения к санкциям ЕС.

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