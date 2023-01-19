Сербия отправила Украине электроэнергетическое оборудование как гуманитарную помощь
19 января правительство Сербии объявило об отправке гуманитарной помощи для Украины, в частности направили электроэнергетическое оборудование
Об этом информирует издание Nova.
Сообщается, что сегодня в Сербии на заседании правительства было объявлено о направлении гуманитарной помощи Украине.
Отправили оборудование для поддержки украинской энергосистемы.
В министерстве энергетики Сербии заявили, что речь идет о бесплатном электроэнергетическом оборудовании, которое EPS и EMS смогли сейчас выделить.
- В декабре 2022 года Нидерланды предложили заморозить вступление Сербии в ЕС из-за неприсоединения к санкциям против РФ.
- Кроме того, командование контингента НАТО в Косово (KFOR) отклонило запрос Белграда на введение сербского контингента армии и полиции в Косово и Метохию.
- 18 января президент Сербии заявил, что война в Украине ухудшила его отношения с Путиным.
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