Об этом пишет Financial Times.

В законопроекте, представленном правительством в Белграде в апреле, отмечается, что одного года временного проживания будет достаточно для того, чтобы иностранцы, работавшие в местных компаниях или работавшие по найму, могли получить сербский паспорт. Иностранцам необходимо прожить в Сербии не менее пяти лет, прежде чем подавать заявление на гражданство.

Но Еврокомиссия предупредила, что следит за безвизовым режимом Белграда "в целях предотвращения и смягчения возможных рисков безопасности для ЕС".

"В случае, если мы будем считать, что предоставление гражданства представляет повышенный риск для внутренней безопасности и государственной политики государств-членов, безвизовый режим может быть прекращен", - говорится в сообщении Комиссии по электронной почте.

В прошлом году Брюссель безуспешно пытался оказывать давление на Белград, чтобы тот начал введение санкций против России, запретил прямые полеты из страны и принял жесткие меры в отношении российских компаний и частных лиц.