Сербия отказалась от идеи упростить процедуру предоставления гражданства россиянам после предупреждения ЕС, - FT
Сербия приостановила планы выдачи паспортов россиянам и другим иностранным гражданам, прожившим в стране всего один год, поскольку ЕС предупредил, что может приостановить безвизовый режим для балканской страны
Об этом пишет Financial Times.
В законопроекте, представленном правительством в Белграде в апреле, отмечается, что одного года временного проживания будет достаточно для того, чтобы иностранцы, работавшие в местных компаниях или работавшие по найму, могли получить сербский паспорт. Иностранцам необходимо прожить в Сербии не менее пяти лет, прежде чем подавать заявление на гражданство.
Но Еврокомиссия предупредила, что следит за безвизовым режимом Белграда "в целях предотвращения и смягчения возможных рисков безопасности для ЕС".
"В случае, если мы будем считать, что предоставление гражданства представляет повышенный риск для внутренней безопасности и государственной политики государств-членов, безвизовый режим может быть прекращен", - говорится в сообщении Комиссии по электронной почте.
В прошлом году Брюссель безуспешно пытался оказывать давление на Белград, чтобы тот начал введение санкций против России, запретил прямые полеты из страны и принял жесткие меры в отношении российских компаний и частных лиц.
- Министерство внутренних дел Сербии призвало граждан, владеющих незарегистрированным оружием, сдать его в ближайшее отделение полиции с 8 мая по 8 июня 2023 года.
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