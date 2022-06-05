Сербия останется без российской нефти из-за санкций ЕС, - N1

Об этом сообщает N1 со ссылкой на заявление министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии.

В нем говорится, однако, что новый пакет санкций запрещает поставки российской сырой нефти через любой порт морским путем, а Сербия импортирует сырую нефть, доставляемую танкерами в порт Омишаль (в Хорватии).

"Это значит, что нет возможности поставлять больше российской сырой нефти на НПЗ Панчево, но Сербия могла бы импортировать все другие виды сырой нефти, кроме российской. В частности, раньше мы импортировали нефть из Ирака и некоторых других стран", - отмечают в министерстве.

Впрочем, там признают: сделать это непросто. "Одним из ожидаемых последствий нового пакета санкций ЕС является давление на спрос, потому что другие страны также будут искать альтернативу импорту нефти из России", - объясняют в министерстве.

Также там обещают работать над увеличением запасов сырой нефти, которая "при стабильных запасах нефтепродуктов обеспечивала бы дополнительную безопасность на случай срывов рынка".

Напомним, недавно Сербия согласовала трехлетний контракт на поставку газа с Россией. Президент Сербии Александр Вучич и президент страны-агрессора Владимир Путин заключили трехлетний контракт на поставку газа, а также обсудили расширение газохранилищ в стране.

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