Сербия останется без российской нефти из-за санкций ЕС, - N1
Нефтяная промышленность Сербии скоро потеряет возможность поставлять российскую нефть через Адриатический нефтепровод
Об этом сообщает N1 со ссылкой на заявление министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии.
В нем говорится, однако, что новый пакет санкций запрещает поставки российской сырой нефти через любой порт морским путем, а Сербия импортирует сырую нефть, доставляемую танкерами в порт Омишаль (в Хорватии).
"Это значит, что нет возможности поставлять больше российской сырой нефти на НПЗ Панчево, но Сербия могла бы импортировать все другие виды сырой нефти, кроме российской. В частности, раньше мы импортировали нефть из Ирака и некоторых других стран", - отмечают в министерстве.
Впрочем, там признают: сделать это непросто. "Одним из ожидаемых последствий нового пакета санкций ЕС является давление на спрос, потому что другие страны также будут искать альтернативу импорту нефти из России", - объясняют в министерстве.
Также там обещают работать над увеличением запасов сырой нефти, которая "при стабильных запасах нефтепродуктов обеспечивала бы дополнительную безопасность на случай срывов рынка".
- Напомним, недавно Сербия согласовала трехлетний контракт на поставку газа с Россией. Президент Сербии Александр Вучич и президент страны-агрессора Владимир Путин заключили трехлетний контракт на поставку газа, а также обсудили расширение газохранилищ в стране.
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