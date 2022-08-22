Об этом информирует издание Telegraf.

Президент Сербии Александар Вучич заявил: "После ноября российской нефти для нас не будет из-за санкций". Ведь запрет на российскую нефть является частью шестого пакета санкций против РФ.

"Мы просто обсуждаем всяческие глупости, чтобы не говорить о том, что мы будем делать с электроэнергией, что мы будем делать с нефтью, ведь после ноября российской нефти для нас не будет из-за санкций. Вместо того, чтобы говорить о газе, о мазуте, об угле, мы говорим о разных пустяках, потому что это самое простое", - заявил Вучич.

Также он затронул тему возможной отмены Европрайда в Белграде. Президент Сербии сказал, что это - обсуждение "глупостей", сейчас есть более серьезные вопросы для страны.

31 июля 2022 года полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность. Сербское население северной части Косово было недовольно решением правительства Курти запретить им пользоваться выданными в Сербии автомобильными номерами и личными ID-картами и перевести их в принудительном порядке на косовские документы.

1 августа в Косово отложили на месяц перерегистрацию документов сербов, на границе Сербии и Косово пропали все баррикады и возобновилось движение.

6 июля ЕС пригласил лидеров Сербии и Косово встретиться в Брюсселе на переговорах.

1 августа спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в конфликте Сербии и Косово полностью находится на стороне Белграда.

12 августа президент Сербии сказал , что правительство Косово якобы готовится к "ликвидации" сербского населения в северных районах страны. Впоследствии Александер Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России так долго, как это будет возможно.

Политолог-международник Владимир Воля 15 августа заявил, что Сербия начала дистанцироваться от путинского режима.

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