Сербия не будет признавать Косово, несмотря на резолюцию Европарламента
Сербия не будет подписывать соглашение о взаимном признании с Косово вопреки резолюции Европарламента
Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
Отвечая на вопрос журналистов о том, каким будет ответ Сербии на резолюцию Европарламента о необходимости Белграда подписать с Приштиной соглашение об улучшении отношений, основанное на взаимном признании, Вучич сказал: "Ответим вежливо: рассматривать не будем, нам в голову не приходит. Я исчерпал запас вежливых ответов на этот вопрос".
При этом лидер Сербии отметил, что готов к продолжению диалога с Косово.
Справка. Косово является частично признанным государством. Ранее этот регион входил в состав Сербии, но провозгласил независимость. При этом ЕС требует от Сербии и Косово взаимного признания, чтобы они могли стать частью Союза.
6 июля депутаты Европарламента приняли резолюцию, согласно которой Сербия не сможет продолжать евроинтеграцию без санкций против Российской Федерации и Белоруссии.
- 24 июня министр внутренних дел Сербии Александар Вучич заявил , что, учитывая результаты последнего саммита Европейского Союза, предпосылкой для начала переговоров о вступлении стала война на территории государства, желающего в ЕС.
- Разные руководители ЕС и стран Евросоюза постоянно отмечали Сербию, что для вступления в ЕС следует разделять ценности союза и поддержать санкции против России.
- В середине марта Сербия впервые присоединилась к санкциям против России.
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