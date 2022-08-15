Сербия начала дистанцироваться от путинского режима, - политолог-международник Воля

Об этом в эфире Еспресо сказал политолог-международник Владимир Воля.

"По ряду вопросов, Сербия - это поляризованное общество. Это по поводу членства в ЕС. А по поводу России у них определенная зависимость. Заявление о нейтралитете направлено на поддержание статуса, что Сербия не участвует ни в одной войне, это определенная нейтральность по отношению к России и ЕС. в военно-политическом плане", - отметил он.

По его мнению, в последних заявлениях президента Вучича есть "нотки, указывающие на то, что Сербия начала несколько дистанцироваться от путинского режима".

"Все в мире внимательно следят за ходом войны в Украине и когда видно, что 6 месяцев Россия увязла в маленькой Украине. Все понимают, что путинская армия начинает рушиться, как Колосс на глиняных ногах. Ход военной кампании будет влиять на позицию государств, которые занимали достаточно нейтральную или политически близкую нейтральную позицию к России в войне против Украины. Сербия - одна из таких стран", - подытожил Воля.