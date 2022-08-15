English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Сербия начала дистанцироваться от путинского режима, - политолог-международник Воля
Эксклюзив

Сербия начала дистанцироваться от путинского режима, - политолог-международник Воля

15 августа, 2022 понедельник
12:24
война с Россией Сербия

Ход военной кампании будет влиять на позицию государств, занимавших достаточно нейтральную или политически близкую нейтральную позицию к России в войне против Украины

Об этом в эфире Еспресо сказал политолог-международник Владимир Воля.

"По ряду вопросов, Сербия - это поляризованное общество. Это по поводу членства в ЕС. А по поводу России у них определенная зависимость. Заявление о нейтралитете направлено на поддержание статуса, что Сербия не участвует ни в одной войне, это определенная нейтральность по отношению к России и ЕС. в военно-политическом плане", - отметил он.

По его мнению, в последних заявлениях президента Вучича есть "нотки, указывающие на то, что Сербия начала несколько дистанцироваться от путинского режима".

"Все в мире внимательно следят за ходом войны в Украине и когда видно, что 6 месяцев Россия увязла в маленькой Украине. Все понимают, что путинская армия начинает рушиться, как Колосс на глиняных ногах. Ход военной кампании будет влиять на позицию государств, которые занимали достаточно нейтральную или политически близкую нейтральную позицию к России в войне против Украины. Сербия - одна из таких стран", - подытожил Воля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
политика
Сербия
Читайте также:
російські танки
14 августа, 2022 воскресенье
Движение МАЗов с солдатами, эшелон с техникой и новые ракеты: какую военную активность зафиксировали в Беларуси
Карта бойових дій Харківщина 3-5 серпня
14 августа, 2022 воскресенье
В 30 км от Харькова идут упорные бои, - солдат Нацгвардии Дорошенко
Андрій Піонтковський
13 августа, 2022 суббота
Путин достал свой последний козырь: все решится в ближайшие дни, - Пионтковский
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39
    Покупка 39
    Продажа 39.82
  • EUR
    Покупка 39.6
    Продажа 40.71
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
15 августа
13:20
Обновлено
Россияне обстреляли Салтовский район Харькова, есть раненые
12:58
"Пытались вступить в добровольческие батальоны Киева": СБУ выдворила из Украины российских криминальных авторитетов
12:57
Собирал разведданные о перемещении ВСУ и резервных аэродромах. СБУ разоблачила агента спецслужб РФ в Одесской области
12:45
В Донецкой области россияне ранили двух спасателей, которые тушили пожар. Их госпитализировали
12:43
Зеленский уволил руководителей управлений СБУ в Киеве и трех областях
12:37
Сергей Марченко
Бюджет на 2023 год будет "чрезвычайно жестким", - министр финансов Марченко
12:25
Оккупанты обстреляли Новгород-Северскую общину на Черниговщине, повреждена гражданская инфраструктура
12:17
Украинская ІТ-армия нанесла киберудары по онлайн-ресурсам Пенсионного фонда РФ и парализовала работу российской почты
12:14
Эксклюзив
Украине и Европе нужно сформировать новое правительство РФ, - экс-депутат госдумы Пономарев
12:04
Латвия
Латвия возобновляет программу по реабилитации раненых украинских военных
12:02
Эксклюзив
День Независимости
В День Независимости мы должны быть готовы к провокациям в Украине и на Западе, - представитель ГУР Юсов
11:53
Стало известно, кто будет транслировать матчи чемпионата Украины по футболу
11:35
Украинские воздушные силы уничтожили вражеский вертолет Ка-52 в Донецкой области
11:23
"Покидая Ирпень": фильм польского журналиста об эвакуации в Киевской области стал доступен для просмотра в Украине
11:21
Лидер группы Metallica развелся после 25 лет брака
11:17
Эксклюзив
Оккупанты заменяли некоторые объекты на ЗАЭС и пытаются по ним попасть, чтобы создать провокацию, - депутат облсовета Лишенко
11:10
Эксклюзив
Жигимантас Павиленис
Литва принимает тех, кто борется против режима Лукашенко и Путина, - литовский дипломат Павилионис
10:51
Инфографика
Курс валют в обменниках Украины удорожал: какая стоимость 15 августа
10:44
"Прошу подготовить теплую одежду и одеяла": Кличко рассказал, какой зимой будет температура в домах киевлян
10:36
Эксклюзив
Мелитопольцев отправляют в фильтрационные лагеря только за украинский флаг в домах, - мэр Федоров
10:34
Повреждена гостиница и учебное заведение: ночью россияне накрыли огнем Николаев
10:29
Эксклюзив
Дайте шанс школьному учителю, или Не цепляйтесь за полы Булгакова!..
10:26
На фото глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Количество погибших уточняется": Гайдай подтвердил удар ВСУ по штабу вагнеровцев в Попасной
10:22
Кличко рассказал, когда узнал, что РФ неизбежно нападет на Украину
10:14
На ЗАЭС повреждено распределительное устройство, станция работает с риском нарушений радиационной безопасности, - Энергоатом
09:51
Эксклюзив
Нужно, чтобы вопрос обращения с военнопленными стоял на повестке дня во всем мире, - жена бойца "Азова" Зарицкая
09:43
Укрзализныця объявила о задержке нескольких поездов: список
09:41
Виталий Кличко объявил о разводе
09:39
Обновлено
Оккупанты ударили из "градов" по Никополю и Марганецкому обществу, четыре ракеты С-300 попали по Покровской
09:27
Инфографика
За сутки РФ потеряли 200 военных, 12 танков и 1 вертолет, - Генштаб ВСУ
09:25
Эксклюзив
Битва за Юг Украины находится в важной фазе, - Згурец
09:14
"Западная диктатура" и "пророссийские настроения у американских военных": РФ распространила новые фейки
09:11
Разведка Британии указала на проблемы, возникшие в РФ с псевдореферендумом в Донецкой области
09:03
Россия запустила ракетами из Белгорода по Харьковщине: есть прилеты в Мерефе и Чугуеве
08:39
Российские войска убили троих жителей Донбасса за сутки, 13 - ранили
08:30
Эксклюзив
В Херсоне осталось более 100 тысяч человек. Большинство из них - преклонных лет, - секретарь Херсонского горсовета Луговая
08:30
Тренеры "Челси" и "Тотенгема" устроили схватку после матча, в Англии им предложили встретиться в андеркарде боя Усик – Джошуа
08:20
Захватчики во время ночных обстрелов Харькова попали по территории предприятия
07:48
ВСУ обезвредили российскую разведгруппу возле Времивки
07:24
Враг активизировал разведку на Бахмутском направлении, безуспешно вел наступление и штурм в нескольких направлениях, - Генштаб ВСУ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV