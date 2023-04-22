Об этом говорится в заявлении президента Сербии Александра Вучича, сообщает Novosti.rs.

По словам президента Вучича, его регулярно информируют о том, как идет война в Украине и как и какими средствами она ведется.

"Необходимо следить за всем, что больше всего нужно на поле боя", - сказал президент Сербии.

В настоящее время Белград разрабатывает собственные беспилотники, которые можно будет увидеть уже до конца года.

"Пока мы снова восстанавливаем "Стрелу-10", а их у нас много. Мы постепенно приближаемся к тому, что оказалось самым необходимым в Украине. Это многоствольные ракетницы. Это все то, что вы еще не видели", - заявил Вучич.