Сербия и Венгрия достроили газопровод, который позволит получать российский газ в обход Украины
Сербия и Венгрия завершили строительство линейной части газопровода-перемычки на границе двух стран, по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины
Об этом пишет "Интерфакс-Украина" .
Согласно сообщению, сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода-перемычки между двумя странами, по которому Венгрия сможет получать российский газ через черноморский газопровод, а не через Украину.
Отмечается, что поставки газа по новому маршруту начнутся с начала нового газового года 1 октября.
В агентстве напомнили, что газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция, Македония и Румыния. С начала 2021 газ по новому маршруту получили Себия и Босния и Герцеговина. Позже газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии и Австрии.
Отмечается, что в настоящее время реализуется первый этап создания перемычки между Сербией и Венгрией мощностью 6 млрд куб.м в год. Он предусматривает строительство 15 км линейной части.
По информации ИФ, расширение перемычки к мощности 8,5 млрд куб. м в год отложено с октября 2022 на октябрь 2023, поскольку венгерские газовики и чиновники опасались санкций США.
Госдепартамент США 15 июля 2020 выпустил новое разъяснение к разделу 232 закона о противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAATSA), который предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, осуществляющих инвестиции в российские экспортные энергетические трубопроводные проекты.
Разъяснение расширило возможности применения санкций к лицам, осуществляющим инвестиции (или предоставляющим товары или услуги), непосредственно и в значительной степени способствуют строительству газопровода "Северный поток 2" и второй нитки газопровода "Турецкий поток".
Отмечается также, что в 2020 году Венгрия получила 8,637 млрд куб. м российского газа.
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