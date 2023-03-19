Сербия и Косово приняли соглашение о нормализации отношений, - Боррель

Об этом говорится в твиттере Жозепа Борреля.

"Мы договорились. Косово и Сербия согласовали Имплементационное приложение к Соглашению о пути к нормализации отношений. Стороны полностью обязались соблюдать все статьи соглашения и выполнять свои соответствующие обязательства оперативно и добросовестно", - написал он.