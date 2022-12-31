Об этом сообщает Reuters.

Повторное открытие контрольно-пропускных пунктов состоялось на следующий день после заявления косовской полиции о том, что правоохранители снова открыли КПП Мердаре, важнейшего для грузовых автомобильных перевозок.

Сербия также 29 декабря упразднила состояние повышенной боевой готовности армии, что было введено на фоне обострения ситуации с протестами сербов в Косово. В четверг баррикаду на пункте Мердаре со стороны Куршумлии сняли, а затем начали разбирать баррикады на севере Косово и Метохии.

В пятницу, 30 декабря, два пограничных перехода в Ярине и Брняке были открыты для движения, рассказали в косовской полиции.

Напомним, 10 декабря сообщалось, что Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности. А сотни сербов в Косово соорудили баррикады на дорогах Севера страны, так что они заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией. Для перекрытия движения использовались грузовики, машины скорой помощи и сельскохозяйственная техника. Это произошло на фоне роста напряженности, которая отмечалась взрывами, стрельбой и нападением на полицейский патруль 8 декабря.

16 декабря правительство Сербии направило миротворческому контингенту НАТО KFOR запрос с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.

В этот же день Сербия пригласила у НАТО разрешение на введение своих войск в Косово.

17 декабря премьер-министр Косово Альбин Курти предупредил о попытках России повысить напряженность в отношениях между его страной и Сербией из-за того, что война в Украине для Москвы идет неудачно.

Уже 26 декабря сербские военнослужащие были приведены в состояние повышенной боевой готовности. А 27 декабря сербы начали возводить новые баррикады на севере Косово, впервые перекрыв улицы в центре одного из главных городов – Митровицы.

28 декабря президент Сербии Александар Вучич после гарантии от США, ЕС и НАТО призвал сербов на севере Косово прекратить блокаду и разбирать баррикады после того, как получил все необходимые гарантии от Запада.

29 декабря стало известно, что после гарантии от США, ЕС и НАТО Вучич призвал сербов прекратить противостояние в Косово.

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