Сербия и Косово после урегулирования конфликта открывают пограничные пункты
На севере частично признанного Косово снова открыли контрольно-пропускные пункты на двух пограничных переходах после того, как сербы разобрали баррикады на дорогах.
Об этом сообщает Reuters.
Повторное открытие контрольно-пропускных пунктов состоялось на следующий день после заявления косовской полиции о том, что правоохранители снова открыли КПП Мердаре, важнейшего для грузовых автомобильных перевозок.
Сербия также 29 декабря упразднила состояние повышенной боевой готовности армии, что было введено на фоне обострения ситуации с протестами сербов в Косово. В четверг баррикаду на пункте Мердаре со стороны Куршумлии сняли, а затем начали разбирать баррикады на севере Косово и Метохии.
В пятницу, 30 декабря, два пограничных перехода в Ярине и Брняке были открыты для движения, рассказали в косовской полиции.
- Напомним, 10 декабря сообщалось, что Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 года из-за повышенного уровня опасности. А сотни сербов в Косово соорудили баррикады на дорогах Севера страны, так что они заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией. Для перекрытия движения использовались грузовики, машины скорой помощи и сельскохозяйственная техника. Это произошло на фоне роста напряженности, которая отмечалась взрывами, стрельбой и нападением на полицейский патруль 8 декабря.
- 16 декабря правительство Сербии направило миротворческому контингенту НАТО KFOR запрос с просьбой разрешить стране направить в Косово около 1000 полицейских и армейцев.
- В этот же день Сербия пригласила у НАТО разрешение на введение своих войск в Косово.
- 17 декабря премьер-министр Косово Альбин Курти предупредил о попытках России повысить напряженность в отношениях между его страной и Сербией из-за того, что война в Украине для Москвы идет неудачно.
- Уже 26 декабря сербские военнослужащие были приведены в состояние повышенной боевой готовности. А 27 декабря сербы начали возводить новые баррикады на севере Косово, впервые перекрыв улицы в центре одного из главных городов – Митровицы.
- 28 декабря президент Сербии Александар Вучич после гарантии от США, ЕС и НАТО призвал сербов на севере Косово прекратить блокаду и разбирать баррикады после того, как получил все необходимые гарантии от Запада.
- 29 декабря стало известно, что после гарантии от США, ЕС и НАТО Вучич призвал сербов прекратить противостояние в Косово.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.76
-
EUR
Покупка 41.53Продажа 42.67
- Актуальное
- Важное