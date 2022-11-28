Сербия и Камерун сыграли в сверхрезультативную ничью на ЧМ-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV

В Аль-Вакре первым забил Камерун, когда на 29-й минуте отличился Шарль Касталетто. Ответные сербы забили трижды - усилиями Страхини Павловича, Сергея Милинковича-Савича и Александра Митровича.

Африканцы не сложили рук и в середине второго тайма сравняли счет - забили Венсан Абубакар и Максим Чупо-Мотинг.

Матч завершился вничью 3:3. Камерун и Сербия набрали по 1 баллу и занимают третью и четвертую позиции в турнирной таблице соответственно. Лидируют Бразилия и Швейцария, имеющие по 3 пункта. Они сегодня в 18.00 сыграют в другом матче 2-го тура в группе G.

В 3-м туре 2 декабря Камерун встретится с Бразилией, а Сербия – со Швейцарией.

ЧМ-2022

2-й тур

28 ноября

Группа G

Камерун – Сербия 3:3

Голы : Кастелетто, 29, Абубакар, 64, Чупо-Мотинг - Павлович, 45+1, Милинкович-Савич, 45+3, Митрович, 53

27 ноября на чемпионате мира-2022 Германия сыграла вничью с Испанией , Хорватия победила Канаду, Марокко – Бельгию, а Коста-Рика – Японию.

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