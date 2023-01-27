Серб, игравший в "Реале" и выигравший ЛЧ, стал новым тренером "Металлиста"

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал "Металлиста".

Пока не известно о финансовых условиях контракта Перицы Огненовича и "Металлиста", а также о сроках сотрудничества.

Известно, что с начала этого года серб начал работать в харьковском клубе на посту ассистента, однако сейчас получил повышение.

45-летний Огненович известен игрой за мадридский "Реал", сербскую "Црвену Звезду", киевское "Динамо" и ряд других клубов. В сезоне 99/00 он выиграл ЛЧ.

После завершения карьеры футболиста серб был скаутом и тренером-аналитиком в системе сборной Сербии, в частности, в командах U-17 и U-18.

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