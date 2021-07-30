Сепаратист, который готовил подростков для службы в "ДНР", предстанет перед судом
СБУ завершила досудебное расследование в отношении руководителя "военно-патриотического клуба" "Амазонки" на временно оккупированной территории Донетчины
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как известно, по заданию кураторов из РФ организатор создал структуру военного типа с жесткой дисциплиной и субординацией. С начала российской агрессии клуб "заработал" на базе прежде обычного школьного кружка.
Среди подростков в основном были девушки. Отмечается, что они:
- проходили строевую, физическую, тактическую и огневую подготовку;
- имели "воинские звания";
- обязаны были носить военную форму.
"Установлено, что " курсантов " идеологически накачивали идеями отсоединения всей территории Донетчины от Украины и провозглашения псевдообразования "независимым государством", - говорится в сообщении СБУ.
Уточняется, что организатора обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины:
- ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);
- ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)
- ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность).
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