Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Как известно, по заданию кураторов из РФ организатор создал структуру военного типа с жесткой дисциплиной и субординацией. С начала российской агрессии клуб "заработал" на базе прежде обычного школьного кружка.



Среди подростков в основном были девушки. Отмечается, что они:

проходили строевую, физическую, тактическую и огневую подготовку;

имели "воинские звания";

обязаны были носить военную форму.

ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)

ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность).

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"Молодых бойцов" готовили для будущего прохождения службы в отдельных террористических подразделениях "ДНР", подконтрольных стране-агрессору."Установлено, что " курсантов " идеологически накачивали идеями отсоединения всей территории Донетчины от Украины и провозглашения псевдообразования "независимым государством", - говорится в сообщении СБУ.Уточняется, что организатора обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины:Сейчас в суд направлено обвинительное заключение в отношении главы террористической организации, злоумышленник объявлен в розыск.