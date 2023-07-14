Об этом он сообщил в Twitter.

"В этот Национальный день 14 июля я имел бы большую честь вручить от имени президента Эмманюэля Макрона орден Почетного легиона двум выдающимся украинцам - писательнице Оксане Забужко и режиссеру Олегу Сенцову, пострадавшему в результате боевых действий в минувшие выходные", - написал он.

Посол Франции в Украине также опубликовал видео с поздравлениями.

"Их имена хорошо известны во Франции и Европе, они оба ныне борются за свободу и независимость Украины. Госпожа Забужко - на литературном фронте, а господин Сенцов - на поле боя. Хочу передать им обоим мои самые искренние и горячие поздравления", - сказал Этьен де Понсен.

Он отметил, что известные украинцы получили награды от Франции в день Национального праздника в "знаковом месте украинской культуры и искусства" в садах Софиевского собора.