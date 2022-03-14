Сенцов стал оператором NLAW и воюет под Киевом
Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов сообщил, что служит в армии под Киевом
Об этом он написал в Facebook.
"Уже несколько дней нахожусь на передовой, куда наше подразделение перебросили для усиления направления, где враг постоянно пытается прорваться в Киев. Х**чат по нам сильно, но наша арта бьет еще сильнее и точнее", - отметил Сенцов.
Режиссер добавил, что научился строить блиндаж и жить в окопе.
"Освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW, жду встречи с ордынским танком", - подытожил он.
Справка. NLAW – это переносной противотанковый ракетный комплекс. В Украину их начала поставлять Великобритания в начале 2022 года.
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