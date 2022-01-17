Сенцов: Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка Зеленского

Об этом он написал на своей странице в facebook.

"Политическое преследование Порошенко - это большая ошибка Зеленского. Обвинение в государственной измене не найдет поддержки ни у населения, ни у западных партнеров, и развалится в конце концов в суде", - написал Сенцов.

Он считает, что Порошенко не смогут посадить – цель уничтожить политического оппонента перед следующими президентскими и парламентскими выборами.

"Но результат может быть совершенно противоположным и превратит этот политический процесс в предвыборную кампанию главного конкурента действующей власти. Последствия для государства вообще рискуют быть разрушительными, подрывающими доверие к государству и его институциям, и особенно опасными на фоне продолжения Россией подготовки к новому вторжению", – добавил Сенцов.