Сенцов: Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка Зеленского
Бывший политзаключенный РФ Олег Сенцов считает, что пятого президента Украины Петра Порошенко не смогут посадить, ведь цель власти "уничтожить политического оппонента перед следующими президентскими и парламентскими выборами"
Об этом он написал на своей странице в facebook.
"Политическое преследование Порошенко - это большая ошибка Зеленского. Обвинение в государственной измене не найдет поддержки ни у населения, ни у западных партнеров, и развалится в конце концов в суде", - написал Сенцов.
Он считает, что Порошенко не смогут посадить – цель уничтожить политического оппонента перед следующими президентскими и парламентскими выборами.
"Но результат может быть совершенно противоположным и превратит этот политический процесс в предвыборную кампанию главного конкурента действующей власти. Последствия для государства вообще рискуют быть разрушительными, подрывающими доверие к государству и его институциям, и особенно опасными на фоне продолжения Россией подготовки к новому вторжению", – добавил Сенцов.
- В понедельник, 17 января, пятый президент Украины Петр Порошенко прилетел в Украину. Из аэропорта Порошенко уехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.
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