Сенцов и Хливнюк опубликовали совместное селфи с фронта
Украинский режиссер Олег Сенцов и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк выложили совместное фото с фронта
Фотографией поделился в своем Facebook Олег Сенцов.
"Куда на фронт не приедешь, а там уже Хливнюк воюет", – подписал снимок режиссер.
Крымчанин, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов защищает Украину от российских захватчиков в составе ВСУ. Фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк фактически с начала наступления российских войск вступил в ряды терробороны Киева.
- Популярный украинский певец Андрей Хливнюк исполнил гимн Украинских сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина" в дни, когда оккупанты обстреливали Киев. Его видео стало очень популярным, многие музыканты записывали ремиксы с вокалом Хливнюка
- Он не поехал в тур в США, чтобы оградить свою страну от путинских вооруженных сил. Музыкант и сейчас защищает Украину. В конце марта он получил ранения во время минометных обстрелов в Киеве.
- Украинский режиссер, писатель и активист Олег Сенцов с мая 2014 года был незаконно заключен в Россию. Сенцов объявлял и держал с риском для жизни длительное голодание. По сфабрикованному в РФ делу ему грозило 20 лет колонии строгого режима.
- В сентябре 2019 года Сенцова обменяли
- 14 марта Олег Сенцов сообщил , что служит в войске под Киевом.
- Позже фильм "Носорог"стал первым украинским игровым фильмом, который показывает Netflix.
- 25 мая Олег Сенцов рассказал об одном дне на фронте.
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