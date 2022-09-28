Сенцов и Хливнюк опубликовали совместное селфи с фронта

Фотографией поделился в своем Facebook Олег Сенцов.

"Куда на фронт не приедешь, а там уже Хливнюк воюет", – подписал снимок режиссер.

Крымчанин, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов защищает Украину от российских захватчиков в составе ВСУ. Фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк фактически с начала наступления российских войск вступил в ряды терробороны Киева.

Популярный украинский певец Андрей Хливнюк исполнил гимн Украинских сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина" в дни, когда оккупанты обстреливали Киев. Его видео стало очень популярным, многие музыканты записывали ремиксы с вокалом Хливнюка

Он не поехал в тур в США, чтобы оградить свою страну от путинских вооруженных сил. Музыкант и сейчас защищает Украину. В конце марта он получил ранения во время минометных обстрелов в Киеве.

Украинский режиссер, писатель и активист Олег Сенцов с мая 2014 года был незаконно заключен в Россию. Сенцов объявлял и держал с риском для жизни длительное голодание. По сфабрикованному в РФ делу ему грозило 20 лет колонии строгого режима.

В сентябре 2019 года Сенцова обменяли

14 марта Олег Сенцов сообщил , что служит в войске под Киевом.

Позже фильм "Носорог"стал первым украинским игровым фильмом, который показывает Netflix.

25 мая Олег Сенцов рассказал об одном дне на фронте.

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