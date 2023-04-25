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OPINION

Сенсационный тоннель в Добромиле и безразличная власть

Галина Пагутяк
25 апреля, 2023 вторник
14:04
Мнение

Почти полтысячи распространений. Соцсети взорвались от сенсационной новости, что при ремонте дороги в центре Добромиля открылся тоннель XV-XVI века

Как реагируют на подобные новости в цивилизованном мире? Немедленно отправляют археологов и прекращают работы, сколько бы это ни стоило. Ибо история важнее.

Да, вы не ошиблись. В Добромиле, несмотря на то, что там благодаря неравнодушным гражданам восстановили городской арсенал XV в., есть еще власть, для которой все эти вопли возмущения ничего не означают. Она прислушивается разве к шелесту зеленых бумажек в своих карманах.

В конце концов, что хотеть от маленького Добромиля, когда в Киеве и Львове творят то же самое. Бесчисленные сокровища прячет наша украинская земля, черные археологи шныряют по ней с металлоискателями и торгуют на таком же черном рынке раритетами. Если их не прогонят местные жители, ничего им не будет. Нам срочно нужен Комитет по защите культурно-исторического наследия, подобный языковому, с горячей линией.

Бесчисленные сокровища прячет наша украинская земля, черные археологи шныряют по ней с металлоискателями и торгуют на таком же черном рынке раритетами. Если их не прогонят местные жители, ничего им не будет

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Несколько лет назад в городище в Ступнице (VIII в.) среди бела дня заехали черные археологи с бульдозером. Думали, что селу безразлично. Но люди прогнали этих ловкачей вилами и никто туда, кроме легитимных археологических экспедиций, не имеет права доступа.

В Добромиле, видимо, скандал с городским арсеналом, где хранили картофель, а также скандал с еврейскими надгробиями, которыми были вымощены дома в центре города, ничего не научил городских руководителей. Но теперь поклонников добромыльской старины ощутимо стало больше, и уже боятся агрессивно реагировать на критику и угрожать всевозможные местечковые лизоблюды. Ибо депрессивный городок возрождается понемногу и славен он не торговлей китайским ширпотребом, а историей.

В Добромиле, видимо, скандал с городским арсеналом, где хранили картошку, а также скандал с еврейскими надгробиями, которыми были вымощены дома в центре города, ничего не научил городских руководителей.

Провал засыпали шутром. Причем это не трасса и по ней не ездят бусы на границу в Нижанковичи. Бизнес не обеднеет, и контрабандисты тоже. Это просто подлая привычка примерить свой низкий интеллект к другим.

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Правда, бывали и худшие времена, когда наши городища в Звенигороде и Спасе раскапывали под руководством московитов, которые забирали все самое ценное, а потом писали нам историю, всячески умаляя и унижая наше прошлое, чтобы свести все к "древнерусскому народу". . О цензуре для историков говорить не приходится – еще не одно десятилетие нам придется избавляться от фальсификаторов истории Украины. Но у нас до сих пор доверяют больше чужеземным историкам.

И сейчас, когда украинцы истекают кровью от ран, нанесенных "братьями", когда ограблены музеи, потому что чиновники не позаботились об эвакуации, уничтожаются исторические здания, храмы, курганы, в тыловом городке Добромиле с не меньшим рвением добивают еще не добитое историческое наследие. По-моему, это тоже военное преступление.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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