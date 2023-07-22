"Сенс Банк" официально стал государственным и получил нового председателя правления

Об этом 22 июля сообщает Национальный банк Украины.

"Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц 22 июля 2023 года заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного АО "Сенс Банк", согласно которому банк переходит в собственность государства", - говорится в сообщении.

Этот шаг будет способствовать защите интересов вкладчиков банка и позволит избежать угроз для финансовой стабильности в Украине.

Также в НБУ сообщили, что главой правления "Сенс Банка" назначили Кузьмина Дмитрия Николаевича.