"Сенс Банк" официально стал государственным и получил нового председателя правления
Украина приобрела 100% акций "Сенс Банка". Он официально стал государственным банком. Председателем правления был назначен Дмитрий Кузьмин
Об этом 22 июля сообщает Национальный банк Украины.
"Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц 22 июля 2023 года заключили договор купли-продажи 100% акций системно важного АО "Сенс Банк", согласно которому банк переходит в собственность государства", - говорится в сообщении.
Этот шаг будет способствовать защите интересов вкладчиков банка и позволит избежать угроз для финансовой стабильности в Украине.
Также в НБУ сообщили, что главой правления "Сенс Банка" назначили Кузьмина Дмитрия Николаевича.
- 20 июля президент Зеленский поручил Кабмину немедленно разобраться с "Сенс Банком", владельцами которого являются подсанкционные граждане России Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.
- На следующий день Кабмин принял решение приобрести в полном объеме акции "Сенс банка" у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 гривню. Таким образом, банк становится государственным.
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