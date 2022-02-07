Сенегал победил Египет по пенальти в финале КАН
В финале Кубка африканских наций сборная Сенегала одержала победу над Египтом
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Основное время матча завершилось вничью 0:0 и победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти, где Сенегал победил Египет со счетом 4:2.
По пути в финал КАН Сенегал победил Кабо-Верде (2:0), Экваториальную Гвинею (3:1) и Буркина-Фасо (3:1).
Кубок африканских наций
Финал
6 февраля
Сенегал - Египет 0:0 (4:2 по пенальти)
- 12 января организаторы Кубка Африки допустили позорную ошибку во время исполнения гимнов перед матчем Мавритания - Гамбия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.96
Покупка 27.96Продажа 28.27
-
EUR
Покупка 31.89Продажа 32.38
- Актуальное
- Важное