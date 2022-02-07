Сенегал победил Египет по пенальти в финале КАН

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Основное время матча завершилось вничью 0:0 и победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти, где Сенегал победил Египет со счетом 4:2.



По пути в финал КАН Сенегал победил Кабо-Верде (2:0), Экваториальную Гвинею (3:1) и Буркина-Фасо (3:1).



Кубок африканских наций



Финал



6 февраля



Сенегал - Египет 0:0 (4:2 по пенальти)

12 января организаторы Кубка Африки допустили позорную ошибку во время исполнения гимнов перед матчем Мавритания - Гамбия.

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