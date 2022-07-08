Сенаторы США заявили о необходимости предоставления Украине дальнобойных ракет HIMARS
Прибывшие в Украину серанторы США Линдси Грэмми и Ричард Блюменталь выразили открытую поддержку оказанию Украине ракет большей дальности для систем HIMARS
Об этом они рассказали в интервью агентству Reuters.
"Блюменталь заявил, что поддерживает дальнейшие поставки оружия в Украину, включая ракетные системы для HIMARS "с большей дальностью", противокорабельные ракеты Harpoon и системы противовоздушной обороны при условии, если Украина не будет использовать их для атак по территории РФ", - отмечается в сообщении .
Сенатор Грэм также отметил необходимость немедленных поставок оружия.
"У нас здесь есть шанс в течение следующих 60 дней, решения, которые мы примем, могут переломить ход этой войны в пользу Украины", - отметил Грэм.
Грэм и Блюменталь являются соавторами резолюции, призывающей Госсекретаря США Энтони Блинкена признать Россию государством-спонсором терроризма. Соответствующий документ сенаторы внесли на рассмотрение 10 мая 2022 г. А уже 23 июня комитет Сената по международным отношениям проголосовал за эту резолюцию, позволяющую в будущем вынести документ на голосование в Сенате.
По словам обоих сенаторов, по завершению своего визита в Киев они будут призывать Сенат поддержать резолюцию о признании РФ спонсируемым терроризмом государством.
"Когда мы вернемся в США, то постараемся, чтобы Сенат принял эту резолюцию в целом. Надеемся, это подтолкнет администрацию к определению России как государства-спонсора терроризма – на уровне с Ираном, Сирией и Северной Кореей", - заявил Грэм.
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