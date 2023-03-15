Сенаторы США требуют предоставить Украине истребители F-16, — Politico

Об этом пишет издание Politico .

Чиновники хотят получить перечень необходимых условий уже к концу недели. Сенаторы в письме отметили, что война с Россией сейчас находится на критическом этапе и что истребители могут стать преимуществом для Киева.

"После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, работавшими в поддержку Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что США должны рассмотреть предоставление Украине самолетов F-16. Это было бы значительное преимущество, которое могло бы изменить правила игры на поле боя", - пишут сенаторы.

Инициатором обращения стал сенатор Марк Келли (штат Аризона).

Ранее представители правительства Байдена заявляли, что в настоящее время истребители не являются неотложной потребностью на поле боя по сравнению с другим оружием.

"Это приоритет для украинцев, но это не один из трех их главных приоритетов. Приоритет - это системы противовоздушной обороны... артиллерия и ракеты, о которых мы говорили, а также бронетехника и механизированные системы", - заявил замминистра обороны по вопросам политики США Колин Кал.