Сенаторы США снова призывают Белый дом внести Россию в список стран-спонсоров терроризма

Об этом сообщает CNN.

Так, сенаторы США Линдси Грэм (республиканец) и Ричард Блюменталь (демократ) заявили, что будут продвигать в конгрессе США это решение вне зависимости от того, поддерживает ли его президент Байден.

"Я надеюсь, что президент решит принять эту позицию добровольно, и он не снимает ее со стола по поводу спонсируемого государством терроризма", - отметил сенатор Блюменталь.

В свою очередь, сенатор Грэм призвал Байдена к сотрудничеству с конгрессом в вопросе объявления России террористом.

"Я хотел бы работать с администрацией Байдена. Но независимо от того, нужно ли нам принять законодательство, чтобы это произошло, мы готовы это сделать. Я призываю администрацию действовать сейчас", – сказал он.

Блюменталь также считает, что администрация должна сказать России, что США делают их изгоями, как Иран и Кубу.

30 июля сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

Позже подобный законопроект подала группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий.

2 августа официальная представительница министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва может разорвать дипломатические отношения с Вашингтоном, если США признают Россию государством-спонсором терроризма.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb