Сенаторы США представили резолюцию в поддержку демократической и независимой Украины

Об этом заявляют на сайте американского сенатора от Демократической партии Джин Шахин.



Она стала главной в группе сенаторов, представивших резолюцию.



Резолюция "осуждает нынешнее российское военное наращивание на границе с Украиной как провокационное, опрометчивое и противоречащее установленным международным нормам" и подтверждает "неизменную поддержку" США "безопасной, демократической и независимой Украины" и право государства "выбирать своих собственных лидеров и будущее".



Также законодатели отмечают важность политической и диломатической поддержки и предоставления дополнительной летальной и нелетальной помощи в области безопасности для усиления оборонной способности Украины на суше, море и в воздухе.



"Эта двухпартийная резолюция призывает администрацию США поддержать суверенитет Украины путем предоставления летальной помощи для укрепления украинских вооруженных сил и подтверждения нашей преданности нашим европейским союзникам..." - подчеркнул сенатор-республиканец Джон Корнин.



В сенате добавили, что нельзя игнорировать попытки президента РФ лишить Украину суверенитета.



"Сейчас, когда Россия размещает более 100 тыс. военных на границе с Украиной, угрожая их свободе и территориальному суверенитету, мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину", - отметил сенатор от Республиканской партии Роб Портман.

Напомним, в 2022 году США планируют потратить из оборонного бюджета $300 млн в поддержку Украины.

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