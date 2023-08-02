Сенаторы США предложили законопроект в поддержку энергетической инфраструктуры Украины и ЕС
В Сенате Штатов предложили закон "О реагировании на кризис энергетической безопасности в Украине и Европе" для рассмотрения в верхней палате Конгресса
Об этом информирует Чрезвычайная и Полномочная госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Этот акт направлен на поддержку и развитие энергетической инфраструктуры Украины, а также уменьшение энергетической зависимости стран ЕС от России, улучшение диверсификации источников энергии и т.п.", - пишет омбудсмен.
Посол отметила, что законопроект отражает как стратегические стремления Украины, так и планы реформирования энергетической инфраструктуры, поскольку энергетика – одна из пяти основных наших приоритетных сфер быстрого восстановления, которым США уже предоставляет.
"Мы надеемся, будет оказывать еще больше поддержки", – добавила Маркарова.
- 21 июля министерство энергетики США передало Энергоатому три генератора для обеспечения резервного питания украинских атомных электростанций в случае аварийных отключений электроэнергии.
- 30 июля стало известно, что Украина получила 508 систем Tesla Powerwall, способных питать объекты критической и социальной инфраструктуры, несмотря на обесточивание городов.
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