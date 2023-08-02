Об этом информирует Чрезвычайная и Полномочная госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Этот акт направлен на поддержку и развитие энергетической инфраструктуры Украины, а также уменьшение энергетической зависимости стран ЕС от России, улучшение диверсификации источников энергии и т.п.", - пишет омбудсмен.

Посол отметила, что законопроект отражает как стратегические стремления Украины, так и планы реформирования энергетической инфраструктуры, поскольку энергетика – одна из пяти основных наших приоритетных сфер быстрого восстановления, которым США уже предоставляет.

"Мы надеемся, будет оказывать еще больше поддержки", – добавила Маркарова.