Сенаторы США предложили дополнительно выделить Украине $50 млн военной помощи

Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что поправка в военный бюджет США предусматривает увеличение финансирования со стороны Пентагона на вооружение Украины с $300 млн до $350 млн.

В свою очередь, $125 млн от той суммы пойдут на закупку вооружения поражающего действия для сдерживания агрессии России.

Как сообщается, США ведут переговоры с европейскими союзниками о разработке нового пакета санкций на случай, если российские войска ворвутся в Украину.

Законодатели также пытаются внести изменения в формулировку санкций, чтобы включить ее в закон о полномочиях на национальную оборону.

Напомним, 1 сентября США объявили о новом пакете безопасности помощи Украине объемом $60 млн, включающем бронебойные системы Javelin и другое оборонное летальное и нелетальное оборудование для защиты от российской агрессии.

24 октября Украина получила от США новую партию военной помощи, включая противотанковые системы Javelin.

14 ноября в Украину прибыли 80 тонн боеприпасов из США на сумму $60 млн.

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