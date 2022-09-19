Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух помощников Сената.

В понедельник вечером состоится секретный брифинг для сенаторов Соединенных Штатов по Украине.

"Брифинг состоится в связи с тем, что на прошлой неделе Украина добилась определенных успехов в своих контрнаступательных действиях против России, а в пятницу администрация президента США Джо Байдена объявила о еще одном пакете военной помощи Украине на сумму $600 миллионов", - говорится. в сообщении.

14 сентября Михаил Подоляк назвал перечень оружия, необходимого Украине для скорой победы над Россией.

В государственный бюджет Украины от США поступило 1,5 миллиона долларов на пенсионные выплаты и программы соцпомощи.

19 сентября глава Луганщины заявил, что Вооруженные силы Украины уже зачистили и взяли под контроль Белогоровку.

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон с партнерами обсуждают действия на случай применения Россией ядерного оружия.

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