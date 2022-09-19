Сенаторы США ожидают секретного брифинга по Украине
Сегодня, 19 сентября, вечером американские сенаторы ожидают секретного брифинга по Украине из-за успеха ВСУ
Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух помощников Сената.
В понедельник вечером состоится секретный брифинг для сенаторов Соединенных Штатов по Украине.
"Брифинг состоится в связи с тем, что на прошлой неделе Украина добилась определенных успехов в своих контрнаступательных действиях против России, а в пятницу администрация президента США Джо Байдена объявила о еще одном пакете военной помощи Украине на сумму $600 миллионов", - говорится. в сообщении.
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