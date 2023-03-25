Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо сенаторов Байдену.

В США группа сенаторов из обеих партий призывает администрацию президента Джо Байдена поддержать расследование Международного уголовного суда (МКС) против российских чиновников, включая президента РФ Путина, и поделиться доказательствами российских военных преступлений в Украине.

В письме законодатели "приветствуют значительную помощь", предоставленную администрацией для документирования возможных преступлений во время войны России в Украине. Однако сенаторы добавляют, что США до сих пор не поделились ключевыми доказательствами, которые могли бы помочь в расследовании.

"Путин и его окружение должны четко отдавать себе отчет, что ответственность и справедливость за их преступления наступит», — написали сенаторы.