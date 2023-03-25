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Сенаторы призывают Байдена предоставить суду доказательства военных преступлений РФ

25 мартa, 2023 суббота
01:21
война с Россией

Сенаторы из обеих партий призывают Байдена поддержать расследование Международного уголовного суда и предоставить МКС доказательства военных преступлений РФ

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо сенаторов Байдену.

В США группа сенаторов из обеих партий призывает администрацию президента Джо Байдена поддержать расследование Международного уголовного суда (МКС) против российских чиновников, включая президента РФ Путина, и поделиться доказательствами российских военных преступлений в Украине.

В письме законодатели "приветствуют значительную помощь", предоставленную администрацией для документирования возможных преступлений во время войны России в Украине. Однако сенаторы добавляют, что США до сих пор не поделились ключевыми доказательствами, которые могли бы помочь в расследовании.

"Путин и его окружение должны четко отдавать себе отчет, что ответственность и справедливость за их преступления наступит», — написали сенаторы.

  • 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.
  • 9 марта СМИ сообщили , что Пентагон блокирует передачу доказательств военных преступлений России в МКС.
Владимир Путин
Джо Байден
США
воєнні злочини Росії
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