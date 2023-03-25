Сенаторы призывают Байдена предоставить суду доказательства военных преступлений РФ
Сенаторы из обеих партий призывают Байдена поддержать расследование Международного уголовного суда и предоставить МКС доказательства военных преступлений РФ
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо сенаторов Байдену.
В США группа сенаторов из обеих партий призывает администрацию президента Джо Байдена поддержать расследование Международного уголовного суда (МКС) против российских чиновников, включая президента РФ Путина, и поделиться доказательствами российских военных преступлений в Украине.
В письме законодатели "приветствуют значительную помощь", предоставленную администрацией для документирования возможных преступлений во время войны России в Украине. Однако сенаторы добавляют, что США до сих пор не поделились ключевыми доказательствами, которые могли бы помочь в расследовании.
"Путин и его окружение должны четко отдавать себе отчет, что ответственность и справедливость за их преступления наступит», — написали сенаторы.
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