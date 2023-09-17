Сенаторы призвали Байдена немедленно предоставить Украине ракеты ATACMS

Об этом говорится в официальном письме президенту Соединенных Штатов.

"Пишем, чтобы призвать вас немедленно отправить в Украину армейские тактические ракетные комплексы ATACMS. Дополнительная задержка лишь подорвет интересы национальной безопасности США и расширит этот конфликт", - отметили сенаторы.

Роджер Уикер, Том Коттон, Сюзанна Коллинз и Линдси Грэм подчеркнули, что обеспечение ATACMS позволит Украине наносить удары по ключевым российским материально-техническим и коммуникационным целям, а также местам запуска крылатых ракет и БПЛА на оккупированные РФ украинские территории.

"В частности, вариант унитарной боеголовки большей дальности ATACMS должен быть отправлен без задержки. Недавний украинский удар по Севастопольскому морскому порту с использованием британского дальнобойного оружия Storm Shadow продемонстрировал боевую эффективность такого оружия. Предоставление этого оружия Украине максимизирует вероятность успеха. ATACMS также может увеличить способность Украины уничтожать российские оборонные формирования", – добавляют сенаторы.

По их словам, на фоне сообщений о том, что до конца типичного боевого сезона осталось всего 30 дней, крайне важно, чтобы Соединенные Штаты немедленно предоставили ATACMS, "чтобы Украина могла достичь жизненно важных целей к зиме и лишить Россию возможности укрепить свои позиции".

"США вполне способны предоставить такое оружие без какого-либо заметного риска для своих собственных боевых возможностей. Украина значительно ухудшила российскую боевую мощность и нуждается лишь в небольшой части наших запасов ATACMS. Кроме того, США имеют возможность производить сотни ATACMS и Precision Strike Missiles в год и пополнять свои запасы в ближайшей перспективе", - отмечают республиканцы.

В письме также говорится, что промедление будет стоить только больше жизней и продолжит войну в Украине.

"Мы призываем вас дать разрешение на немедленную отправку ATACMS в Украину", - констатировали сенаторы.

Что известно об отправке ATACMS по Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию в Байден с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

Впоследствии The Wall Street Journal сообщило, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.

Издание WP сообщило , что США не имеют достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире Эспрессо отметил , что Украине нужны именно кассетные ракеты ATACMS, но не факт, что они есть в США.

7 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и отметил необходимость ATACMS для ВСУ.

Уже в сентябре стало известно , что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.

Также сообщалось , что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, сразу оснащенные кассетными боеприпасами.

15 сентября The Wall Street Journal писал , что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что украинские военные будут использовать американские ракеты так, как они считают сами.