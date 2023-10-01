Сенаторы подтвердили свою приверженность Украине, выступив с общим заявлением
После принятия законопроекта о временном бюджете правительства США высокопоставленные руководители Сената выступили с заявлением, в котором подтвердили свою преданность Украине
Об этом сообщает сайт сенаторов-республиканцев Соединенных Штатов.
Лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства Митч Макконнелл, глава Комитета по ассигнованиям Пэтти Мюррей, вице-председатель Комитета по ассигнованиям Сьюзен Коллинз, глава подкомитета по ассигнованиям Сената по государственным, внешним операциям и связанным программам Крис Кунс и член подкомитета выступили с совместным заявлением о двухпартийном обязательстве Сената по поддержке Украины.
"Мы приветствуем сегодняшнюю договоренность об избежании вредного и ненужного закрытия федерального правительства. Тем не менее, эта договоренность оставляет ряд неотложных приоритетов нерешенными", - говорится в заявлении.
Ожидается, что в ближайшие недели Сенат будет работать над тем, чтобы правительство США продолжало оказывать критически важную и стабильную безопасность и экономическую поддержку Украине.
"Мы поддерживаем усилия Украины, направленные на защиту ее суверенитета от дерзкой агрессии Путина, и мы присоединяемся к сильному двухпартийному большинству наших коллег в этой важной работе. Учитывая, что на нас смотрят наши партнеры, союзники и противники, мы четко понимаем важность лидерства и привержены его укреплению от Европы до Индо-Тихоокеанского региона", - отметили в Сенате.
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Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявлял , что "шатдаун" может повлиять на скорость поставки вооружения партнерам Соединенных Штатов.
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В то же время, по его словам, двухпартийное большинство в конгрессе США поддерживает продление помощи Украине.
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30 сентября спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах, чтобы предотвратить "шатдаун".
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Правительство было на грани закрытия, поскольку Маккарти заявил, что голосовать в последнюю минуту перед полуночью.
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Но за час до наступления 1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства до 17 ноября, одобренный накануне Сенатом и Палатой представителей конгресса Штатов. Перед подписанием законопроекта Байден выступил с заявлением, что в соглашении нет нового финансирования для продолжения поддержки Украины.
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