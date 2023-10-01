Сенаторы подтвердили свою приверженность Украине, выступив с общим заявлением

Об этом сообщает сайт сенаторов-республиканцев Соединенных Штатов.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства Митч Макконнелл, глава Комитета по ассигнованиям Пэтти Мюррей, вице-председатель Комитета по ассигнованиям Сьюзен Коллинз, глава подкомитета по ассигнованиям Сената по государственным, внешним операциям и связанным программам Крис Кунс и член подкомитета выступили с совместным заявлением о двухпартийном обязательстве Сената по поддержке Украины.

"Мы приветствуем сегодняшнюю договоренность об избежании вредного и ненужного закрытия федерального правительства. Тем не менее, эта договоренность оставляет ряд неотложных приоритетов нерешенными", - говорится в заявлении.

Ожидается, что в ближайшие недели Сенат будет работать над тем, чтобы правительство США продолжало оказывать критически важную и стабильную безопасность и экономическую поддержку Украине.

"Мы поддерживаем усилия Украины, направленные на защиту ее суверенитета от дерзкой агрессии Путина, и мы присоединяемся к сильному двухпартийному большинству наших коллег в этой важной работе. Учитывая, что на нас смотрят наши партнеры, союзники и противники, мы четко понимаем важность лидерства и привержены его укреплению от Европы до Индо-Тихоокеанского региона", - отметили в Сенате.