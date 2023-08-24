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Сенатор США призвал Украину провести выборы в 2024 году даже вопреки войне

24 августа, 2023 четверг
05:13
Мир

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что в Украине в 2024 году должны состояться выборы, несмотря на введенное военное положение из-за широкомасштабного вторжения РФ

Об этом сообщает "Радио Свобода".

На пресс-конференции в Киеве американский сенатор в своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому высказал мнение, что кроме отражения полномасштабной военной агрессии со стороны России, украинской стороне также следует в 2024 году провести выборы.

"Я хочу, чтобы в этой стране прошли свободные и честные выборы, даже при нападении на нее. Американский народ должен знать, что Украина изменилась", - заявил он.

Также сенатор США Грэм отметил, что в прошлом Украина "была очень коррумпирована". Он добавил, что Штаты "внимательно следят за оружием и средствами", передаваемыми нашей стране, и не видят нарушений в распределении этой помощи.

"Мы следим за каждым долларом, за каждой единицей оружия. Мы продолжаем вносить свой вклад. И я доволен тем, что украинцы не наживаются на американском народе. Они помогают американскому народу. И я считаю, что Украине пора сделать следующий шаг в становлении демократии, а именно – провести выборы 2024 года», – сказал американский политик.

Также Грэм признался, что "впечатлен тем, что сделали вы и ваша страна", и подчеркнул, что Штаты "продолжат бороться, чтобы вам поступало вооружение, чтобы вы могли выиграть войну".

Как возникла идея проведения выборов во время войны

В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил : "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".

А 28 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.

17 августа вицеспикер Верховной Рады Александр Корниенко утверждает, что во время войны невозможно качественно с соблюдением всех критериев провести выборы в Украине.

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель убежден , что следующий созыв парламента Украины будет состоять из более 50% военнослужащих.

Украина
Верховная Рада
вибори
Война с Россией
США
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