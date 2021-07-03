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Сенатор Круз заблокировал назначения в госдепе США с требованием наложить санкции на "Северный поток-2", - NBC

3 июля, 2021 суббота
18:55
Мир

Американский сенатор Тед Круз заблокировал несколько важных назначений в Госдепе США с требованием к президенту страны Джо Байдену ввести санкции против "Северного потока-2"

Об этом сообщает Радио Свобода .

О таких действиях сенатора-республиканца от штата Техас NBC News стало известно сразу из четырех информированных источников.

Отмечается, что руководящие должности в Государственном департаменте утверждаются в Сенате, а Круз использует свое право откладывать рассмотрение вопросов, чтобы затянуть назначения. Таким образом, он пытается заставить администрацию президента жестче действовать против проекта газопровода.

По данным NBC, другие сенаторы, которые выступают против газопровода, не поддержали Круза. Председатель сенатского Комитета по иностранным делам демократ Роберт Менендез на прошлой неделе раскритиковал давление Круза и предположил, что действия республиканца могут быть связаны с его президентскими амбициями.

В 2016 году политик выдвигался на выборы президента, но занял второе место на праймериз Республиканской партии после Дональда Трампа.

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Сенат США
санкции
Джо Байден
санкции США
Республиканская партия
США
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