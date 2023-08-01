Сенатор Грэм: ядерный удар РФ по Украине будет нападением на НАТО
Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм прокомментировал заявление заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором он пригрозил применением ядерного оружия против Украины в случае успеха контрнаступления ВСУ
Об этом сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм написал в Twitter.
"Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия в Украине: вы должны понимать, что это было бы нападением на само НАТО, учитывая близость Украины к территории Альянса. Пора протрезветь, осознать, что ваше варварское вторжение в Украину не сработало, выйти и спасти многих молодых россиян от бессмысленной смерти", - говорится в сообщении Грэма.
Отметим, что накануне экс-президент, а ныне заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил использованием ядерного оружия в случае успеха украинского контрнаступления.
"Если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется", — говорится в сообщения Дмитрия Медведева.
- Медведев регулярно прибегает к ядерному шантажу. Так, в феврале он пригрозил апокалипсисом и уничтожением цивилизации, а в апреле заявил, что мир оказался на пороге ядерной войны . Также он угрожал ракетными ударами по зданию Международного уголовного суда, по бундестагу, убийству президентов Украины и Польши.
- В начале июля он в очередной раз заявил, что "ядерный апокалипсис" не только возможен, но вполне вероятен, "потому что наши противники решили реально разгромить крупнейшее ядерное государство - Россию".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.86
Покупка 36.86Продажа 37.55
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное