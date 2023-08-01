Сенатор Грэм: ядерный удар РФ по Украине будет нападением на НАТО

Об этом сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм написал в Twitter.

"Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия в Украине: вы должны понимать, что это было бы нападением на само НАТО, учитывая близость Украины к территории Альянса. Пора протрезветь, осознать, что ваше варварское вторжение в Украину не сработало, выйти и спасти многих молодых россиян от бессмысленной смерти", - говорится в сообщении Грэма.

Отметим, что накануне экс-президент, а ныне заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил использованием ядерного оружия в случае успеха украинского контрнаступления.

"Если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется", — говорится в сообщения Дмитрия Медведева.