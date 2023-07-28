Об этом пишет агентство Reuters.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер заявил, что существует "реальный двухпартийный интерес к ИИ, который будет необходим, если мы хотим достичь прогресса в том, что действительно является императивом для этой страны - создание законодательства о ИИ, которое поощряет инновации, но имеет предохранители для предотвращения ответственности, которую может повлечь ИИ".

Выступая, Шумер сказал, что Сенат созывает "первым в истории форумами по вопросам ИИ", чтобы услышать мнения экспертов.

На этой неделе сенаторы-демократы и сенаторы-республиканцы выразили тревогу по поводу потенциального использования искусственного интеллекта для создания биологического оружия.

Отмечается, что законодатели во всем мире начали рассматривать вопрос о том, как уменьшить опасность ИИ для национальной безопасности и экономики после того, как генеративный ИИ, использующий данные для создания нового контента, например ChatGPT, попал в заголовки газет, отвечая даже на сложные запросы прозой, похожей на человеческий язык.

По словам Шумера, в среду сенаторы заслушали информацию об ИИ от экспертов Министерства энергетики США, Национального научного фонда и Агентства передовых оборонных исследовательских проектов (DARPA), заложивших основу для создания интернета.

Также Сенатский комитет по вопросам внутренней безопасности и правительственных дел проголосовал за направление на рассмотрение Сената в полном составе законопроекта, предусматривающего назначение в каждом федеральном агентстве главного офицера по искусственному интеллекту и создания совета для этих офицеров по вопросам искусственного интеллекта, который будет координировать использование федеральным правительством этой технологии.