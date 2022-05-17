Об этом сообщает Bloomberg.

Во время процедурного голосования 81 сенатор высказался за, а 11 – против.

Ожидается, что Сенат уже в среду окончательно примет закон.

И если не будут внесены изменения, дальше его подпишет президент США Джо Байден.

Отметим, что Палата представителей США утвердила выделение Украине $40 млрд. помощи еще 11 мая.

Однако этот вопрос не был проголосован в Сенате 13 мая из-за поправки одного депутата.

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