Сенат США во время предварительного голосования одобрил пакет помощи Украине на $40 млрд
Сенат Соединенных Штатов во время процедурного голосования в понедельник, 16 мая, подавляющим большинством голосов одобрил пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов
Об этом сообщает Bloomberg.
Во время процедурного голосования 81 сенатор высказался за, а 11 – против.
Ожидается, что Сенат уже в среду окончательно примет закон.
И если не будут внесены изменения, дальше его подпишет президент США Джо Байден.
- Отметим, что Палата представителей США утвердила выделение Украине $40 млрд. помощи еще 11 мая.
- Однако этот вопрос не был проголосован в Сенате 13 мая из-за поправки одного депутата.
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