Сенат США утвердил оборонный бюджет, в котором предусмотрены $800 млн для Украины
Сенат утвердил оборонный бюджет Соединенных Штатов на следующий год, в котором заложены средства для военной помощи Украине
Об этом сообщило издание Reuters .
Отмечается, что объем бюджета рекордный и составит $858 миллиардов. В частности, он предусматривает 800 миллионов долларов военной помощи Украине для отражения агрессии РФ.
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Среди прочего документ также предусматривает увеличение заработной платы для американских военных, финансирование закупки оружия и поддержку для Тайваня, которому грозит Китай.
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