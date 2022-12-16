Об этом сообщило издание Reuters .

Отмечается, что объем бюджета рекордный и составит $858 миллиардов. В частности, он предусматривает 800 миллионов долларов военной помощи Украине для отражения агрессии РФ.

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Среди прочего документ также предусматривает увеличение заработной платы для американских военных, финансирование закупки оружия и поддержку для Тайваня, которому грозит Китай.

1 декабря страны Евросоюза предварительно согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель.

5 декабря эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти вступило в силу.

6 декабря стало известно, что в девятый пакет санкций против РФ Еврокомиссия планирует внести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, а также наложить экспортный контроль на товары двойного назначения на сумму 2,3 млрд евро.

ЕС согласовал санкции против Ирана за поставку оружия России.

15 декабря США объявили о новых санкциях против представителей РФ за финансирование войны с Украиной.

В этот же день ЕС согласовал 9-й пакет санкций против России .

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