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Сенат США утвердил кандидатуру Бринк на должность посла в Украине

19 мая, 2022 четверг
06:37
Мир Бриджит Бринк

Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил Бриджит Бринк в должности Посла США в Украине. Ее кандидатуру предложил Джо Байден

Об этом сообщает Reuters.

Сенат США в среду назначил карьерную дипломатку Бриджит Бринк Послом Соединенных Штатов в Украине. Сообщается, что этот пост был вакантным в течение 3 лет.

Кандидатура Бринка была поддержана единогласно.

Бриджит Бринк является уроженкой Мичигана. Она говорит по-русски, сейчас является послом США в Словакии. Бринк была карьерным дипломатом на протяжении 25 лет и работала в Узбекистане и Грузии, а также на ряде руководящих должностей в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности Белого дома.

  • В январе 2022 года несколько американских СМИ сообщили, что президент США Джо Байден из нескольких кандидатур избрал Бринк для работы в должности Посла США в Украине.
  • 2 февраля МИД Украины сообщил, что поступил официальный запрос от США на назначение дипломатки Бринк послом в Киеве.
  • 25 апреля госсекретарь Блинкен сообщил, что Государственный департамент США намерен возвращать дипломатов в Украину, а президент Джо Байден в ближайшее время номинирует кандидатуру на посла в Украине.
  • Впоследствии комитет Сената США поддержал кандидатуру Бриджит Бринк на должность посла в Украине.

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