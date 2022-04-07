Сенат США упразднил для России статус "наибольшего содействия" в торговле

Об этом сообщает Reuters .

Большинство членов Сената поддержали отмену статуса постоянных нормальных торговых отношений (PNTR), что станет мощным средством оказывать экономическое давление на Москву и ее близкого союзника Беларусь.

Отметим, что лишение статуса "наибольшего благоприятствования" позволит США избирательно увеличивать тарифы на импорт из России, вводить квоты, лимиты, запреты на российские товары и услуги.

После одобрения Сенатом закон поступит в Палату представителей, решение которой ожидается позже в четверг. После этого он поступит в Белый дом для подписания президентом Джо Байденом.

Напомним, вчера, 6 апреля, США ввели новые санкции против России после обнародования деталей Бучанской разные. В их числе: заморозка активов Сбербанка и Альфа-Банка, запрет на новые инвестиции РФ. Также будут введены новые ограничения против российских элит и членов их семей, включая санкции в отношении взрослых детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb