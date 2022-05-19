Об этом сообщает CNN.

Пакет помощи одобрен 86 голосами за, 11 сенаторов были против. Все демократы поддержали закон. Одиннадцать сенаторов-республиканцев проголосовали против. Теперь законопроект поступит на подпись президенту Байдену.

Перед голосованием лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Сенат "выполнит свое обещание поддерживать народ Украины". Он добавил, что 40 миллиардов долларов военной, экономической и гуманитарной помощи является "большой" и "она призваны удовлетворить потребности украинского народа, который борется за свое выживание".

Отметим, что Палата представителей США утвердила выделение Украине 40 млрд долларов помощи еще 11 мая. Однако этот вопрос не был проголосован в Сенате 13 мая из-за поправки одного депутата.

Однако в ходе повторного рассмотрения Сенат во время процедурного голосования в понедельник, 16 мая, подавляющим большинством голосов одобрил пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов.

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