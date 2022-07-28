Сенат США призвал Госдеп признать Россию спонсором терроризма из-за действий в Украине, Грузии, Сирии и Чечне

Об этом сообщает The New York Times .

В резолюции, которую Сенат одобрил единогласно, говорится, что действия России в Украине, Грузии, Сирии и Чечне привели к "смертим бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей".

"Вооруженные силы Российской Федерации совершали многочисленные внесудебные казни невинных мирных жителей и пытались скрыть свои зверства с помощью массовых захоронений по всей Украине", – подчеркивает Сенат.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Сенат США за принятие резолюции.

"Сенат в США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать россию государством-спонсором терроризма из-за ее действий в Украине, Грузии, Сирии и Чечне. Спасибо Сенату за поддержку призыва Украины. Россия - это государство-террорист. Пора признать это официально и разрушить российское экономику", - написал Ермак.

В настоящее время список государств-спонсоров терроризма включает Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала Госдепартамент признать Россию спонсором терроризма , подчеркнув, что в противном случае Конгресс может сделать это самостоятельно.

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила о рассмотрении вопроса признания России спонсором терроризма .

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь во время визита в Киев заявили , что Россия должна быть признана спонсором терроризма.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что признание РФ спонсором терроризма ограничит доступ российского режима к финансам.

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