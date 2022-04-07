Сенат США принял законопроект о ленд-лизе: он должен позволить быстрее поставлять оружие Украине

Об этом сообщила сенатор США Джин Шахин, также об этом пишет Politico .

Американские сенаторы поддержали законопроект о так называемом ленд-лизе, потому что ВСУ доказали свою способность давать отпор российскому врагу, обстреливающему украинские города.



Документ был принят на фоне обнародованных свидетельств массовой расправы российской армии над мирными жителями в Буче (Киевская область). Лидер демократического большинства Чак Шумер назвал массовые убийства "чистым злом".

"Когда мы бессмысленно убиваем невинных гражданских лиц из-за того, кем они являются, будь то их религия, раса или национальность, это геноцид, и в этом виноват господин (президент России, - ред.) Путин", - заметил он.



Механизм ленд-лиза берет начало во Второй мировой войне – тогда США с его помощью быстро и без лишних помех пополняли запасы союзников. Это явилось переломным моментом в войне.



Решения о ленд-лизе должны ускорить передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок с минимальными бюрократическими процедурами.



Закон должен принять Палата представителей. Она может сделать это в четверг, 7 апреля, или через две недели - обе палаты уходят на двухнедельный перерыв.

В Украину поступили первые сухпайки из США, приобретенные за криптовалюту.

Военные ВСУ прошли обучение в США по применению дронов-камикадзе Switchblade.



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