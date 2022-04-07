English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Сенат США принял законопроект о ленд-лизе: он должен позволить быстрее поставлять оружие Украине
Обновлено

Сенат США принял законопроект о ленд-лизе: он должен позволить быстрее поставлять оружие Украине

7 апреля, 2022 четверг
09:48
Мир Сенат США

Сенат США возобновил программу времен Второй Мировой войны – так называемый ленд-лиз, который позволит президенту Джо Байдену оперативнее предоставлять оружие и осуществлять другие поставки в Украину для отпора российскому врагу

Об этом сообщила сенатор США Джин Шахин, также об этом пишет Politico .

Американские сенаторы поддержали законопроект о так называемом ленд-лизе, потому что ВСУ доказали свою способность давать отпор российскому врагу, обстреливающему украинские города.

Документ был принят на фоне обнародованных свидетельств массовой расправы российской армии над мирными жителями в Буче (Киевская область). Лидер демократического большинства Чак Шумер назвал массовые убийства "чистым злом".

"Когда мы бессмысленно убиваем невинных гражданских лиц из-за того, кем они являются, будь то их религия, раса или национальность, это геноцид, и в этом виноват господин (президент России, - ред.) Путин", - заметил он.

Механизм ленд-лиза берет начало во Второй мировой войне – тогда США с его помощью быстро и без лишних помех пополняли запасы союзников. Это явилось переломным моментом в войне.

Решения о ленд-лизе должны ускорить передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок с минимальными бюрократическими процедурами.

Закон должен принять Палата представителей. Она может сделать это в четверг, 7 апреля, или через две недели - обе палаты уходят на двухнедельный перерыв.

  • В Украину поступили первые сухпайки из США, приобретенные за криптовалюту.
  • Военные ВСУ прошли обучение в США по применению дронов-камикадзе Switchblade.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
война с Россией
война
США
Читайте также:
Anonymous
6 апреля, 2022 среда
Кадры из путинской резиденции. Хакеры Anonymous проникли в систему видеонаблюдения Кремля. Видео
Ангела Меркель
6 апреля, 2022 среда
"Конечно, на улицах Флоренции нет убитых женщин и детей": посол в Берлине Мельник раскритиковал Меркель, которая не приехала в Украину и отдыхает в Италии
Херсон окупанти
5 апреля, 2022 вторник
ВСУ уже на подступах к Херсону. В радиусе 20 км идут тяжелые бои за город, - депутат Херсонского облсовета
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.77
  • EUR
    Покупка 31.9
    Продажа 32.5
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
7 апреля
10:23
Эксклюзив
Ирпень расчищается и разминируется, людей пока в город не пускают, – городской голова
10:08
В Попасной заработал водоканал, - Гайдай
09:42
В Киеве на 11 маршрутах к работе вернулись частные перевозчики
09:40
В Украине согласовали 10 гуманитарных коридоров на 7 апреля: список
09:40
Одесское побережье опасно, призываем местных воздержаться от посещения пляжей, - пресс-секретарь ОВА
09:25
Россияне разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве, - мэр
09:22
Число раненых детей с начала полномасштабного вторжения России в Украине возросло до 297, разрушены 84 школы
09:21
Эксклюзив
Из Луганщины необходимо выезжать: многие населенные пункты в оккупации, россияне ведут себя нагло, похищают людей, - политик о ситуации на Востоке Украины
09:09
Эксклюзив
В Харьковской области постоянные обстрелы, граждан призывают эвакуироваться с линии боевых действий, - депутат облсовета
09:02
Эксклюзив
российские солдаты
Оккупанты стягивают тяжелую технику в Изюм для наступления в сторону Донецкой области, - депутат Изюмского горсовета
09:02
Россияне с вечера 6 апреля обстреливают Золотое и Горное, много разрушенных жилых домов и инфраструктуры, - Луганская ОВА
08:43
Генасамблея ООН
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 1563 мирных жителя, - ООН
08:18
Официальный курс: евро упал в цене
08:18
С Луганщины и Донетчины 7 апреля отправятся четыре эвакуационных поезда, - Гайдай
08:17
Оккупированный заповедник Аскания-Нова потерял доступ к бюджетным счетам и просит помощи для сохранения животных и растений
07:45
Лига Европы: расписание матчей и трансляций четвертьфинала
07:42
Россияне не смогли войти в Новотошковское, поэтому убивают мирных жителей области, потому что им невмоготу прорвать оборону ВСУ, - глава Луганской ОВА
07:30
В Сумах задержан украинец, который собирал данные и передавал их оккупантам
07:17
Оккупанты сосредотачивают основные усилия на подготовке наступления на востоке Украины и продолжают совершать насильственные действия в отношении мирных жителей, – Генштаб
07:15
Карим Бензема
Лига чемпионов: результаты матчей среды
06:58
Премьер-министр Италии поддержал введение эмбарго на российские газ и нефть
06:56
Николай Княжицкий
Незаконное введение политической цензуры против проукраинских телеканалов имеет все признаки идеологической спецоперации Кремля, - Княжицкий об отключении "Эспрессо" от сети Т2
06:50
Канада
Канада запретила своим компаниям предоставлять страхование российских и белорусских самолетов
06:30
Бородянка – один из самых разрушенных городов Киевщины, – министр внутренних дел
06:23
Украинские военные сбили вражескую ракету, летевшую на Полтаву
06:23
агентство Sputnik
В Эстонии задержала руководителей российского информагентства Sputnik за нарушение санкций
06:11
МИД Канады вызовет российского посла, чтобы показать ему фотографии из Бучи и Ирпеня
05:53
Анджей Дуда
После действий оккупантов в Буче трудно отрицать, что РФ совершает геноцид в Украине, - Дуда
05:41
Лиз Трасс
Эпоха взаимодействия с Россией закончилась, нужен новый подход, – глава МИД Великобритании
05:21
"В ответ на ужасные сцены из Бучи и других областей": Хорватия высылает ряд российских дипломатов
05:09
Укрзализныця восстанавливает пригородные поезда из Харькова в Сумы
04:47
Россия готовится осуществить в Белгороде новые провокации, – Центр противодействия дезинформации
04:20
США поможет ввезти в Украину тысячи интернет-терминалов SpaceX
03:51
ФБР
ФБР уничтожило сетевую инфраструктуру российских хакеров
03:24
В Латвии документы на жительство получили около 13 тысяч беженцев из Украины
02:52
Отныне в чате "Евраг" можно сообщить об убийцах в Буче, Ирпене и Гостомеле
02:16
Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили самолет, беспилотник и крылатую ракету
01:50
Пентагон
Военные ВСУ прошли обучение в США по применению дронов-камикадзе Switchblade, – Пентагон
01:14
В Сумской области украинские военные ликвидировали пятерых оккупантов-мародеров
00:53
"Выглядит эффектно, но этого мало", – Зеленский о новом пакете санкций против России
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV